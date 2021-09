24.09.2021 ( vor 4 Tagen )

In wenigen Tagen steht fest, wer die Bundesrepublik regieren wird. Sollte es Olaf Scholz werden, so kann man davon ausgehen, dass mit ihm auch seine Frau Britta Ernst Anteil an seinen Entscheidungen haben wird. Olaf Scholz hat ein geradezu sanftmütiges Wesen. In politischen Debatten oder in harsche