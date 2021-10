Michael Wendler vor Rückkehr nach Deutschland? Pocher soll Schulden zahlen

18.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Seit seinem DSDS-Aus vor rund einem Jahr war Michael Wendler nicht mehr in Deutschland. Nun kündigt er seine Rückkehr aus den USA an. Allerdings nicht, um offene Rechnungen zu begleichen. Das soll Oliver Pocher übernehmen. Im Oktober letzten Jahres reiste Michael Wendler in einer Nacht-und-Nebelakti 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Ähnliche Nachrichten Jetzt soll Oliver Pocher Michael Wendlers Schulden zahlen Seit seinem DSDS-Aus vor rund einem Jahr war Michael Wendler nicht mehr in Deutschland. Nun kündigt er seine Rückkehr aus den USA an. Allerdings nicht, um...

t-online.de vor 5 Stunden - Prominente





Twitter