Gesundheit - Neue Sorge: Queen Elizabeth II. vorübergehend im Krankenhaus

22.10.2021 ( vor 5 Stunden )

Windsor/London (dpa) - Die Sorge um die britische Königin wächst: Queen Elizabeth II. (95) hat in dieser Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Grund für den Aufenthalt in der Nacht zu Donnerstag waren demnach Voruntersuchungen. Sie sei be