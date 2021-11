05.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Als Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht wurde er in eine berühmte Familie hineingeboren. Trotzdem hatte Jimi Blue Ochsenknecht mit finanziellen Problemen zu kämpfen, die er nicht länger verheimlichen will. "Das letzte Jahr war für mich privat aber auch beruflich sehr turbulent, mit vielen Tiefen"