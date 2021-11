Carmen Geiss zeigt sich ungeschminkt im Krankenhaus: "Fast nicht erkannt"

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Queen Elizabeth: Zeigt sie sich HIER wieder in der Öffentlichkeit? 01:02 Zeigt sich Queen Elizabeth II. bald wieder in der Öffentlichkeit? Fast einen Monat ist es her, dass die 95-Jährige sich bei einem öffentlichen Event gezeigt hat. Dann landete sie im Krankenhaus und bekam Ruhe verordnet. Jetzt hat sie aber wieder einen Termin bekommen. Weitere Details gibt es hier...