Laura Müllers Adventskalender: Damit überrascht der Wendler sie an Tag zwei

03.12.2021 ( vor 2 Stunden )

Auch dieses Jahr stellen der Wendler und seine Frau tagtäglich ihren gemeinsamen Adventskalender vor. Mit einer Neuheit: Fans müssen zahlen, um die Inhalte zu sehen. Wenn das so weitergeht, könnte der Adventskalender der Wendlers in die Millionen gehen. Hinter Türchen Nummer eins verbarg sich am Mi