06.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Mehr als sechs Wochen nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset hat Hollywood-Star Berlin (dpa) - Mehr als sechs Wochen nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset hat Hollywood-Star Alec Baldwin (63) seinen Twitter-Account deaktiviert. Der verifizierte Account @alecbaldwin war am Montagmorgen nicht mehr aktiv. Zuvor hatte das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" über die Deaktiv 👓 Vollständige Meldung