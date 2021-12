08.12.2021 ( vor 5 Stunden )



Am 8. Dezember endet die Ära Am 8. Dezember endet die Ära Angela Merkel . Ihr Nachfolger Olaf Scholz wird gewählt und vereidigt. Doch was macht die Bundeskanzlerin a. D. mit ihrer freien Zeit? Ein VIP hofft, dass er sie mal im Urlaub treffen wird. 16 Jahre lang war Angela Merkel die Bundeskanzlerin der BRD, zu einer fünften Wied 👓 Vollständige Meldung