Angst vor Haarverlust: Robbie Williams wünscht sich Perücke

17.03.2022 ( vor 1 Woche )



Haarausfall kann für Männer sehr belastend sein. Und selbst Popstars wie Robbie Williams sind davon betroffen. In einem neuen Interview spricht er über lichtes Haar, teure Injektionen und Baby-Pos. Durch Take That wurde er samt seines Mittelscheitels zum Teenieschwarm. Und auch in den letzten 20, 25 Haarausfall kann für Männer sehr belastend sein. Und selbst Popstars wie Robbie Williams sind davon betroffen. In einem neuen Interview spricht er über lichtes Haar, teure Injektionen und Baby-Pos. Durch Take That wurde er samt seines Mittelscheitels zum Teenieschwarm. Und auch in den letzten 20, 25 👓 Vollständige Meldung

