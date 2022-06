Schauspieler Ernst Jacobi (?88) ist tot: "Die Blechtrommel"-Star schlief friedlich ein

23.06.2022 ( vor 16 Stunden )



Trauer um Ernst Jacobi: Der Schauspieler, der in seiner Trauer um Ernst Jacobi: Der Schauspieler, der in seiner Karriere mehr als 200 Rollen verkörperte, ist am Donnerstag gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. Seine Karriere startete er in den Fünfzigerjahren am Theater, auch im Fernsehen war er ein bekanntes Gesicht. Nun ist Ernst Jacobi tot. Der gebürtige 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter