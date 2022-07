"Prince Charming": Realitystars trauern um Dominic Smith (†33)

12.07.2022 ( vor 2 Tagen )



Als Teilnehmer verschiedener TV-Formate wurde er bekannt. Nun ist Dominic Smith im Alter von 33 Jahren gestorben. Freunde und Kollegen nehmen Abschied. In der ersten Staffel der RTL-Show "Prince Charming" kämpfte Dominic Smith 2019 um das Herz von Nicolas Puschmann und rückte dadurch in den Fokus de

