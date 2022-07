15.07.2022 ( vor 1 Tag )

Die Ex-Frau von Donald Trump ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Tochter Ivanka und Sohn Eric nehmen mit rührenden Worten Abschied von Ivana Trump . In den Siebziger- und Achtzigerjahren waren sie DAS Glamour-Paar der New Yorker High Society: Donald und Ivana Trump. 1976 lernte das in Tschechien ge