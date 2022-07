Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Stunden



"We Did It": J-Lo und Ben Affleck heiraten in Las Vegas 00:25 Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck haben in Las Vegas geheiratet. Die beiden US-Stars hätten sich in einer Hochzeitskapelle kurz nach Mitternacht das Ja-Wort gegeben, gab Lopez auf Social Media bekannt. J.Lo unterschrieb mit einem anderen Namen.