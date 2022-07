Mordfall in Stefan Mross' Familie – Täter bekennt sich schuldig

26.07.2022 ( vor 21 Stunden )



Die Angehörigen des Volksmusikers wurden Opfer einer Bluttat. Nun sagte der Mörder von Stefan Mross' Tante und Cousine vor Gericht aus. Im Mai 2021 erschütterte ein kaltblütiger Doppelmord den österreichischen Ort Wals-Siezenheim. Ein Privatdetektiv richtete seine ehemalige Geliebte und ihre Mutter Die Angehörigen des Volksmusikers wurden Opfer einer Bluttat. Nun sagte der Mörder von Stefan Mross' Tante und Cousine vor Gericht aus. Im Mai 2021 erschütterte ein kaltblütiger Doppelmord den österreichischen Ort Wals-Siezenheim. Ein Privatdetektiv richtete seine ehemalige Geliebte und ihre Mutter 👓 Vollständige Meldung

