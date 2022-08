Lottofee Franziska Reichenbacher begleitete Dieter Wedel und Uschi Wolters in den Tod

01.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Im Abstand von wenigen Tagen starben Regisseur Dieter Wedel und seine Frau Uschi Wolters. Lottofee Franziska Reichenbacher begleitete sie bis zum Tod. Am 13. Juli verstarb der Regisseur Dieter Wedel an Leukämie. Nur 13 Tage später erlag seine Witwe Uschi Wolters einem Magentumor. Eine enge Freundin

