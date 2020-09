Corona-Risiko: Was Kroatien-Urlauber wissen müssen

Quelle: Fein gekocht - Freshclip GmbH - vor 1 Woche



Wissen rund um die Paprika: Welche Farbe ist am gesündesten? 01:31 Die Paprika gehört zu den beliebtesten, gesunden Snacks. Es gibt sie in Rot, Grün, Gelb und Orange. Doch was viele nicht wissen: Die Paprikafarben haben alle unterschiedliche Nährwerte. Welche Farbe am gesündesten ist, verraten wir in unserem Video.