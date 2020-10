US-Wahl 2020:: Trump vs. Biden: Warum wählen die USA an einem Dienstag und wann steht der Sieger fest? Selten wurde einer US-Wahl so entgegengefiebert wie 2020. Doch das US-Wahlsystem hat seine Tücken. Im Überblick: Warum wählt das Land an einem Dienstag? Was...

stern.de vor 1 Woche - Politik