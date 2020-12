18.12.2020 ( vor 8 Stunden )



Winterurlaub in den Alpen bleibt in dieser Saison für viele ein wohl unerfüllter Traum. Es gibt aber eine schneesichere Region in Europa, wo man die Pisten hinunterwedeln darf: der Balkan. Ein Überblick über einzelne Wintersportorte.