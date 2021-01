Impfzentren in Augsburgs Stadtteilen: So geht es mit den Corona-Impfungen weiter In Augsburg laufen die Impfungen gegen Corona. Die mobilen Impfteams sind weiter im Einsatz, die Stadt plant eine Sonderlösung für Menschen mit...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Deutschland





Nach Brexit: Versand nach Großbritannien nun zollpflichtig Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat auch Auswirkungen auf den Postverkehr. Wer privat ein Paket auf die Insel schicken möchte oder von dort etwas...

Berliner Morgenpost vor 1 Tag - Wirtschaft