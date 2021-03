SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach zweifelt an den Corona-Zahlen der mallorquinischen Behörden. "Da wird auch noch getrickst, ich glaube da kein Wort", sagt er...

Situation macht fassungslos - Ausnahmezustand „Spring Break“: Keine Pause in Florida - denn Corona feiert mit Aus Deutschland zieht es Urlauber nach Mallorca, in den USA locken die Strände Floridas. Vor allem Studenten zieht es trotz Pandemie in Massen an die Strände....

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes