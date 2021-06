„Viel Spaß, ich bin geimpft“ - Erdogan wirbt um deutsche Touristen – und stößt auf Unmut in der Bevölkerung

Das Wasser strahlt türkisblau, die Sonne scheint vom Das Wasser strahlt türkisblau, die Sonne scheint vom Himmel : Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Doch die Impfungen im Land laufen schleppend. Die türkische Regierung versucht nun alles, um Touristen trotz Corona ins Land zu holen – in der Bevölkerung kommt das nur bedingt an. Von FOCUS-Online-Autor Julian Piepkorn 👓 Vollständige Meldung

