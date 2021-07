24.07.2021 ( vor 1 Woche )



Virus-Variantengebiet, Risikogebiet, Hochrisikogebiet: Wer derzeit in den Urlaub fliegen will, wird diesen Begriffen früher oder später begegnen. Doch was bedeuten sie eigentlich? Jede Woche beurteilt die Bundesregierung neu, welche Staaten in der Corona-Krise zu Risiko-, Hochrisiko- oder Virus-Var Virus-Variantengebiet, Risikogebiet, Hochrisikogebiet: Wer derzeit in den Urlaub fliegen will, wird diesen Begriffen früher oder später begegnen. Doch was bedeuten sie eigentlich? Jede Woche beurteilt die Bundesregierung neu, welche Staaten in der Corona-Krise zu Risiko-, Hochrisiko- oder Virus-Var 👓 Vollständige Meldung