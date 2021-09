13.09.2021 ( vor 10 Stunden )



Zwei Fernverkehrs-Fahrten mit der Deutschen Bahn für knapp 50 Euro: Aldi bietet für eine kurze Zeit günstige Zugtickets an. Eine ähnliche Aktion gab es in den vergangenen Jahren noch bei einem anderen Discounter. Die Zwei Fernverkehrs-Fahrten mit der Deutschen Bahn für knapp 50 Euro: Aldi bietet für eine kurze Zeit günstige Zugtickets an. Eine ähnliche Aktion gab es in den vergangenen Jahren noch bei einem anderen Discounter. Die Deutsche Bahn kooperiert zum ersten Mal mit Aldi: Vom 20. bis zum 25. September bie 👓 Vollständige Meldung