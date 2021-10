01.10.2021 ( vor 1 Woche )

Keine Maske mehr im Freien, tanzen im Club, mehr Publikum auf Konzerten und im Fußballstadion: Mehrere Bundesländer lockern jetzt ihre Corona -Einschränkungen. Allerdings jedes auf seine Weise. In mehreren Bundesländern enden am Freitag Corona- Beschränkungen . So gilt in Nordrhein-Westfalen ab Freitag