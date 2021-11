Start der Wintersaison: Hier klaffen noch Lücken im Flugplan

28.10.2021 ( vor 1 Woche )



Mit dem Start des Winterflugplans ist das Programm der Vorkrisenzeit zu gut zwei Dritteln wiederhergestellt. Bestimmte Flüge bleiben aber weiterhin schwieriger verfügbar als andere. Die Anzeigetafeln in den deutschen Flughäfen werden langsam wieder voller. In dem ab Sonntag (31. Oktober) geltenden Winterflugplan bieten die Airlines von Deutschland aus rund 5200 wöchentliche Verbindungen zu 265 Zielen an.

Twitter