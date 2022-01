02.01.2022 ( vor 12 Stunden )



Nach der "Aida Nova" hat ein weiteres Kreuzfahrtschiff seine Reise abbrechen müssen. Auch auf der "Mein Schiff 6" von Tui gab es Corona-Fälle. In Dubai war dann erst einmal Schluss. Das Kreuzfahrtschiff " Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. "Hintergrund s Nach der "Aida Nova" hat ein weiteres Kreuzfahrtschiff seine Reise abbrechen müssen. Auch auf der "Mein Schiff 6" von Tui gab es Corona-Fälle. In Dubai war dann erst einmal Schluss. Das Kreuzfahrtschiff " Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. "Hintergrund s 👓 Vollständige Meldung