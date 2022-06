Moskau sieht sich wegen einer verhinderten Reise von Außenminister Lawrow düpiert. Während die Kämpfe in der Ost-Ukraine andauern, könnte es beim Thema...

Nations League - DFB-Auswahl noch ohne Reus: BVB-Kapitän fehlt wegen Infekt Herzogenaurach (dpa) - Ohne Marco Reus haben Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die direkte Vorbereitung auf die...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland