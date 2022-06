Hier wird es wegen Fronleichnam besonders voll

13.06.2022 ( vor 2 Tagen )



Mehrere Bundesländer können wegen Fronleichnam früher ins Wochenende starten. In zwei Bundesländern enden zudem die Ferien. Experten rechnen mit lebhaftem Reise- und Ausflugsverkehr am Wochenende. Auf den deutschen Autobahnen wird es am kommenden Wochenende (15. bis 19. Juni) zeitweise sehr lebhaft Mehrere Bundesländer können wegen Fronleichnam früher ins Wochenende starten. In zwei Bundesländern enden zudem die Ferien. Experten rechnen mit lebhaftem Reise- und Ausflugsverkehr am Wochenende. Auf den deutschen Autobahnen wird es am kommenden Wochenende (15. bis 19. Juni) zeitweise sehr lebhaft 👓 Vollständige Meldung

