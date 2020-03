Nach dem Coronavirus-Verdacht in Neustadt/Dosse befinden sich nach aktuellen Schätzungen bis zu 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Italien bekommt die Ausbreitung des Coronavirus nicht in den Griff. Immer mehr Menschen sterben. Der Premier zieht nun die Notbremse. Und erklärt ganz Italien...

Peking (dpa) - Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der chinesischen Küstenstadt Quanzhou werden noch immer Menschen unter den...

61 Menschen verletzt: Viele Tote nach IS-Anschlag auf Gedenkveranstaltung in Kabul Kabul (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach eigenen Angaben bei einer Gedenkveranstaltung in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 31...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt