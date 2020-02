17.02.2020 ( vor 12 Stunden )

Jürgen Klinsmanns Ära bei Hertha BSC wird ein Intermezzo. Zuvor soll der Ex- Trainer seinen Klub ein ums andere Mal mit Ideen zur Kaderverstärkung überrascht haben. Neben Mario Götze will Klinsmann angeblich auch Mesut Özil, Lukas Podolski und Emre Can nach Berlin holen.