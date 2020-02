Quelle: AutoMotoTV Deutschland - vor 1 Woche



Lewis Hamilton als Laureus Sportsman of the Year ausgezeichnet 01:40 Lewis Hamilton und Lionel Messi wurden gestern Abend im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Berlin mit dem Laureus World Sportsman of the Year Award 2020 ausgezeichnet. Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team war eine von sechs nominierten Mannschaften für das World Team of the Year.