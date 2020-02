21.02.2020 ( vor 3 Stunden )



Bei der gerade begonnen Bob-WM in Altenberg ist es zu einer Serie von schweren Stürzen gekommen. Am heftigsten traf es die Italienerin Tania Vicenzino. Sie blieb regungslos im EIskanal liegen. Bei der gerade begonnen Bob-WM in Altenberg ist es zu einer Serie von schweren Stürzen gekommen. Am heftigsten traf es die Italienerin Tania Vicenzino. Sie blieb regungslos im EIskanal liegen. 👓 Vollständige Meldung