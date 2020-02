24.02.2020 ( vor 2 Tagen )

Zum Abschluss des 23. Spieltags erwartet Eintracht Union Berlin . Die Eintracht will das Spiel unbedingt gewinnen, um an den internationalen Plätzen dranzubleiben. So können Sie das Spiel verfolgen. Fünf Siege aus sieben Spielen – Eintracht Frankfurt ist nach einer durchwachsenen Hinrunde s