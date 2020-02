25.02.2020 ( vor 9 Stunden )

Der FC Bayern München hat den Grundstein für ein Weiterkommen in der Champions League gelegt. Beim 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea brillierte der Rekordmeister. Die Münchner in der Einzelkritik. Zum zweiten Mal in dieser Saison zeigte Bayern München eine beeindruckende Leistung in einem Auswär