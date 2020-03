26.02.2020 ( vor 5 Tagen )

Der FC Bayern führt die Bundesliga an, hat in der Champions League spektakulär gegen Chelsea gewonnen. Mit dem Vereinsjubiläum steht der nächste Grund zum Feiern an – die Spieler werden dafür in Sondertrikots auflaufen. Der FC Bayern Müncgen hat momentan einen Lauf. In der Bundesliga läuft es für di