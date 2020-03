03.03.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib halten an. Nun wurde ein weiterer Soldat aus der Die Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib halten an. Nun wurde ein weiterer Soldat aus der Türkei getötet. Zuvor hatte die Türkei ein syrisches Militärflugzeug abgeschossen. 👓 Vollständige Meldung