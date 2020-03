Fussballsassie Verdient gewann Paris vor leeren Rängen 2:0 und steht jetzt im Viertelfinale der Champions League. Borussia Dortmun… https://t.co/Nh14ufqhDw vor 9 Stunden Das Linke Nachrichtenportal - Freie Welt ➦ Niederlage in Paris: Dortmund verabschiedet sich aus der Champions League » Vor leeren Rängen kann der BVB seine… https://t.co/FMauD3vFta vor 9 Stunden WEB.DE News - Sport Der BVB kämpft in Paris vor leeren Rängen um den Einzug ins Viertelfinale. Im Ticker. https://t.co/s3X2xgbz1N vor 15 Stunden WEB.DE News Der BVB kämpft in Paris vor leeren Rängen um den Einzug ins Viertelfinale. Im Ticker. https://t.co/d97vVQdctA vor 15 Stunden Wetter Homert/Nordhelle RT @Eurosport_DE: BVB-Prüfung in Paris: Die Macht der leeren Tribüne https://t.co/p1yD0DFGgT vor 15 Stunden Eurosport DE BVB-Prüfung in Paris: Die Macht der leeren Tribüne https://t.co/p1yD0DFGgT vor 16 Stunden