Wegen Corona: Keine Europa League in Basel – Eintracht Frankfurt-Spiel fällt aus In der Schweiz wird seit geraumer Zeit kein Fußball mehr gespielt. So soll die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Blöd nur, dass Eintracht...

t-online.de vor 1 Tag - Sport





Europa League – Coronavirus: Spiel von Eintracht Frankfurt in Basel abgesagt In der Schweiz wird seit geraumer Zeit kein Fußball mehr gespielt. So soll die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Blöd nur, dass Eintracht...

t-online.de vor 1 Tag - Sport