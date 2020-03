10.03.2020 ( vor 4 Stunden )

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund im Live-Stream: Wegen des Coronavirus muss Borussia Dortmund in der Champions League bei Paris Saint-Germain vor leeren Rängen antreten. Für das Ruhrpott-Derby am Samstag gegen den FC Schalke 04 droht dasselbe Szenario. So sehen Sie die Champions League live im Internet.