M.J. van Ooyen Und es geht weiter mit dem (verhaltenen)Jubel: "Der erste Auftritt der Kanzlerin zur Corona-Krise ist nicht der gr… https://t.co/XbOqGFSzEu vor 1 Stunde sim RT @Schmidtlepp: Wenn es darum geht, dass die Menschen in Zeiten Corona-Krise im Gesundheitssektor schön weiter schuften sollen, wird auf e… vor 2 Stunden Jens Jacob #Dozent JJ on tour: Das war heute nochmal ein richtiges tolles Seminar zum Thema #Videomarketing bei der… https://t.co/8bgcScfF7p vor 3 Stunden lou-levi @Best_of_Piano ich finde es irgendwie auch traurig, dass es nur so geht und diese "Krise" ernst genommen wird aber… https://t.co/L9IFMEOsdM vor 7 Stunden BuchExtra.de https://t.co/r6GV35g5dR | Corona-Krise: Wie geht es weiter mit dem Fußball? https://t.co/BEwUooI8OT https://t.co/YP5E1gfTda vor 8 Stunden Wiebke RT @Schmidtlepp: Wenn es darum geht, dass die Menschen in Zeiten Corona-Krise im Gesundheitssektor schön weiter schuften sollen, wird auf e… vor 9 Stunden