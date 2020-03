Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - vor 2 Wochen



Etwas dazu verdienen? Hermes zahlt Geld fürs Paketeannehmen 01:16 Der Paketlieferant Hermes geht nun mit einer coolen neuen Idee an den Start: So sollen diejenigen Geld bekommen, die Pakete annehmen, wenn die Nachbarn nicht da sind. Unter dem Namen „PaketFuxx“ startet das Projekt gerade in ausgewählten Großstädten. Welche Städte dabei sind und wie genau das...