Goretzka und Kimmich starten Spendenaktion Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich schauen in der weltweiten Corona-Krise nicht nur zu, sondern setzen mit ihren eigenen...

t-online.de vor 12 Stunden - Sport





"We Kick Corona": Goretzka und Kimmich starten Initiative und spenden eine Million Euro Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich wollen in der Corona-Krise helfen und haben die Spendenaktion "We Kick Corona" ins Leben gerufen. Die Fußballer...

t-online.de vor 12 Stunden - Sport