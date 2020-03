Angela Merkel in Quarantäne: Erster Corona-Test bei Kanzlerin negativ

23.03.2020 ( vor 2 Stunden )

Weil Angela Merkel Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, musste sie sich in Quarantäne begeben. Jetzt liegt das Ergebnis eines ersten Tests vor. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Am Sonntag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch eine Ansprache an die Bevölkerung über die Fernsehbildschirm