31.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Joshua Kimmich und Leon Goretzka starteten eine Initiative, zahlreiche andere Fußballer verzichteten auf große Teile ihres Gehalts. Auch Jerome Boateng reiht sich in diese Riege ein. Jerome Boateng hat sich in die größer werdende Riege der prominenten Joshua Kimmich und Leon Goretzka starteten eine Initiative, zahlreiche andere Fußballer verzichteten auf große Teile ihres Gehalts. Auch Jerome Boateng reiht sich in diese Riege ein. Jerome Boateng hat sich in die größer werdende Riege der prominenten Fußball -Profis eingereiht, die in der Corona-Kr 👓 Vollständige Meldung