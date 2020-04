05.04.2020 ( vor 4 Stunden )



lebte schon lange zurückgezogen in den Bergen von Los Angeles - aber seine Musik fand weltweit immer noch neue Fans. Songs wie «Lean on Me» oder «Ain't No Sunshine» sind Klassiker. Jetzt ist Withers im Alter von 81 Jahren gestorben - und Fans weltweit trauern.