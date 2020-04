Coronavirus: Ansteckungsrate steigt offenbar wieder leicht an In Deutschland wird der Lockdown wieder behutsam gelockert. Die Ansteckungsrate liegt bei unter 1. Nun steigt sie aber offenbar wieder leicht. Alle Infos dazu im...

Krankheiten: Niedersachsen steigt vorsichtig in Corona-Lockerungen ein Mit kleinen Schritten steigt Niedersachsen in die Lockerung der Corona-Beschränkungen ein. Kleinere Geschäfte sollen ab Montag wieder öffnen können, an den...

In China steigt die Angst vor einer zweiten Infektionswelle Erst vor wenigen Tagen lockerte China die Ausgangssperren. Menschen strömen wieder in Freizeitparks, teilweise in Schutzanzügen. Doch nun steigt die Angst vor...

Hoffnung auf Besserung schwindet: Spanien meldet über 600 neue Tote Nachdem die Zahl der Toten in Spanien drei Tage in Folge sinkt, bringt Ostern dem krisengebeutelten Land Ernüchterung. Die Zahl der Toten steigt wieder. Und...

