01.05.2020 ( vor 1 Stunde )



Die Deutschen tanzen in den Mai oder jubeln im Harz um die Feuer der Die Deutschen tanzen in den Mai oder jubeln im Harz um die Feuer der Walpurgisnacht . Der darauffolgende Feiertag am 1. Mai, der Tag der Arbeit , allerdings hat eine blutige Geschichte, die mit Tanznächten und dem Frühlingsbeginn nicht viel zu tun hat. 👓 Vollständige Meldung