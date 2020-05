Bundesliga-Spielplan - Saison 2019/20: Bundesliga-Spielplan, Termine und Ergebnisse

DeichStube Nachdem die #DFL vor wenigen Tagen den offiziellen Startschuss für die Wiederaufnahme des #Bundesliga-Spielbetriebs… https://t.co/rGKrJuGNZM vor 16 Stunden Matthias RT @PhilippScheichl: Habemus Spielplan: Die Klubs der @OEFBL einigten sich auf eine Blitz-Saison! Das Cup-Finale ist am 29. Mai, der Liga-N… vor 2 Tagen Philipp Scheichl Habemus Spielplan: Die Klubs der @OEFBL einigten sich auf eine Blitz-Saison! Das Cup-Finale ist am 29. Mai, der Lig… https://t.co/PqfqKtpWta vor 2 Tagen DL8MBS @medienfuzzi @Bundesliga_DE @DFL_Official "Die Spiele werden im Spielplan integriert, dann werden wir die Saison zu… https://t.co/0Qe68yoXuY vor 3 Tagen Promi24 Termin für DFB-Pokal-Finale in Berlin steht - für manche Spieler ist dieser Tag ein echtes Problem https://t.co/Bui3tgwBdv vor 4 Tagen Tom Gotthen Bundesliga-Spielplan nimmt Formen an - schlechte Nachricht für den deutschen Klassiker | Fußball -… https://t.co/YHGYsCRSFw vor 5 Tagen