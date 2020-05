baethoki Arsenal RT @shaffihdauda1: 🇩🇪 Bundesliga ON StarTimes | Full-Time ○Borrusia 4-0 Schalke ○Leipzig 1-1 Freiburg ○Augsburg 1-2 Wolfsburg ○Duesseldorf… vor 3 Tagen Hb360° RT @shaffihdauda1: 🇩🇪 Bundesliga ON StarTimes | Full-Time ○Borrusia 4-0 Schalke ○Leipzig 1-1 Freiburg ○Augsburg 1-2 Wolfsburg ○Duesseldorf… vor 3 Tagen Allyn RT @shaffihdauda1: 🇩🇪 Bundesliga ON StarTimes | Full-Time ○Borrusia 4-0 Schalke ○Leipzig 1-1 Freiburg ○Augsburg 1-2 Wolfsburg ○Duesseldorf… vor 3 Tagen Shaffih Dauda 🇩🇪 Bundesliga ON StarTimes | Full-Time ○Borrusia 4-0 Schalke ○Leipzig 1-1 Freiburg ○Augsburg 1-2 Wolfsburg ○Duesse… https://t.co/ZDHldyzsZu vor 3 Tagen Paulinho RT @standardsport: Here is how your day looks: ⏰ 2:30pm Dortmund vs Schalke RB Leipzig vs Freiburg Hoffenheim vs Hertha Berlin Fortuna Dü… vor 3 Tagen BieN Sports W@tch | Bundesliga | Live Stream ⏬⏬ IveLeben Sie hier ➤➤➤: https://t.co/jtDeP3rbv9📺 Borussia Dortmund Schalke FC… https://t.co/zBj6yKK8Ps vor 3 Tagen