Carsten Schulte Stefan Effenberg verlässt Uerdingen. „Gemeinsam haben wir viel bewegt.“ Exakt nichts, um genau zu sein. Was für eine Luftnummer. vor 2 Minuten Jonas RT @fums_magazin: Stefan #Effenberg verlässt den KFC Uerdingen. Wichtiges Amt bei Hertha in 3, 2, 1,... #AUFEIGENEGEFAHR vor 2 Minuten Yalcin Sehr gut! Wohl mehr als genug Stoff für die @drei90-Aufnahme heute. Vielleicht bekommt noch jemand eine Sprachnachr… https://t.co/CLwZEQi0CF vor 19 Minuten Göttleck RT @fums_magazin: Stefan #Effenberg verlässt den KFC Uerdingen. Wichtiges Amt bei Hertha in 3, 2, 1,... #AUFEIGENEGEFAHR vor 26 Minuten #s049ers RT @fums_magazin: Stefan #Effenberg verlässt den KFC Uerdingen. Wichtiges Amt bei Hertha in 3, 2, 1,... #AUFEIGENEGEFAHR vor 27 Minuten Kratzbürste😈🔥 RT @fums_magazin: Stefan #Effenberg verlässt den KFC Uerdingen. Wichtiges Amt bei Hertha in 3, 2, 1,... #AUFEIGENEGEFAHR vor 36 Minuten